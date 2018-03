Erneut Feuer im Kreis Segeberg : Großbrand zerstört Wohnhaus in Westerrade

Gegen Mitternacht schlagen Flammen aus dem Dach. Das leerstehende Haus ist nicht mehr zu retten.

von Florian Büh

19. März 2018, 07:14 Uhr

Westerrade | In Westerrade im Kreis Segeberg ist ein leerstehendes Zweifamilienhaus abgebrannt. Um kurz nach Mitternacht am Montag schlugen Flammen aus dem Dach des Hauses in der Bahnhofstraße, wie der Einsatzleiter der Feuerwehr sagte. Retten konnte niemand mehr etwas. Durch die geschlossene Bedachung gelangten die Feuerwehrleute nicht direkt an die Brandherde.

Erst am Sonnabend kämpften zwölf Freiwillige Feuerwehren mehrere Stunden lang in der Dorfstraße in Bark (Kreis Segeberg) gegen die Flammen. Dort brannte gegenüber der Einmündung in den Schafhauser Weg ein Einfamilienhaus in voller Ausdehnung.

Über mehrere Strahlrohre versuchten sie, von außen etwas zu erreichen. Auch über Steckleitern wurde durch Fenster im Obergeschoss gelöscht. Doch erst als die nachalarmierte Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Segeberg an der Einsatzstelle ankommt und mit einer speziellen Motorkettensäge das Dach öffnet, sind Zugänge zu den Flammen möglich.

Gleichzeitig jedoch bekommt das Feuer Nahrung durch den nun ungehindert einfließenden Sauerstoff und breitet sich blitzartig aus. Die Flammen brennen sich vom Dachgeschoss nach unten in das Erdgeschoss. Nun brechen auch hier die Feuerwehrleute die Fenster auf, löschen auch hierüber in das Gebäude.

Überall dort, wo sich Löschwasser auf dem Boden verteilt hat, entstehen binnen Sekunden spiegelglatte Flächen. Die Feuerwehr streut die Bereiche zwar ab, dennoch bleibt es glatt.

Über mehrere Stunden kämpften dem Einsatzleiter zufolge die rund 160 Feuerwehrleute gegen die Flammen. Es sei aber nicht gelungen, das ältere Haus zu retten. Erst seit gut einer Woche ist das große Einfamilienhaus nach Informationen von shz.de unbewohnt gewesen. Der Besitzer ist vor Kurzem gestorben, das Haus sollte eigentlich an eine Erbengemeinschaft gehen. „Es sind noch viele persönliche Sachen im Haus gewesen“, erklärt der Sohn des kürzlich verstorbenen Mannes, der aber keine weiteren Details nennen möchte.

Schadenshöhe und Brandursache sind zunächst unklar.

