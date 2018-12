Herzogtum Lauenburg : Großfeuer zerstört Wohnhaus in Bliestorf

Ein Feuer hat in der Nacht für einen Großeinsatz von zehn Freiwilligen Feuerwehren in Bliestorf gesorgt.

von Peter Wüst/rtn

02. Dezember 2018, 08:20 Uhr

Bliestorf | Großeinsatz im Herzogtum Lauenburg in der Nacht zum Sonntag: Gegen 22 Uhr wurde die Feuerwehr gerufen. „Als unsere ersten Feuerwehren am Brandort eintrafen, schlugen bereits hohe Flammen aus dem Dachstuhl des Wohnhauses empor“, sagte Henning Witten, Einsatzleiter der Feuerwehr. Alle Bewohner hätten sich rechtzeitig in Sicherheit gebracht und blieben daher unverletzt.

Sie wurden laut Einsatzleitung aber vom Rettungsdienst untersucht. "Wegen der Einsturzgefahr des Gebäudes wurden die Flammen im Außenangriff von drei Seiten bekämpft. Das Teleskopmastfahrzeug (TMF) der Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg löschte mit Wasser und Schaum von oben".

Trotz des massiven Löscheinsatzes konnten die Feuerwehr das betroffene Gebäude nicht mehr retten. Es ist bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind noch nicht bekannt. Die Polizei nahm noch am Brandort ihre Ermittlungen auf.

