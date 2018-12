Elmenhorst/Lanken : Großfeuer bei Autohof Ok: Sieben Fahrzeuge und Reifen in Flammen

Meterhohe Flammen wüteten auf dem Platz der Autoverwertung.

von Timo Jann

02. Dezember 2018, 11:23 Uhr

Lanken | Auf dem Gelände des Autohofes Ok im Gewerbegebiet Lanken (Kreis Herzogtum Lauenburg) sind am frühen Sonntagmorgen sechs Autos und ein Kleintransporter in Flammen aufgegangen. Außerdem vernichtete der Brand Berge von Reifen.

Um 5.31 Uhr war Elmenhorts Feuerwehr zu brennendem Unrat an der Schmiedestraße alarmiert worden. Kurz darauf forderten die Elmenhorster dann die Kameraden aus Sahms, Grove und Talkau nach. Meterhohe Flammen wüteten auf dem Platz der Autoverwertung, wegen der brennenden Reifen bildete sich eine enorme Rauchwolke.

Die Feuerwehrleute mussten sich mit Atemschutzgeräten ausrüsten, teilweise setzten sie Löschschaum zur Brandbekämpfung ein. Erst nach mehreren Stunden waren alle Brandnester gelöscht. Glück für die Einsatzkräfte: Es war keiner der riesigen Stapel mit aufgetürmten Altautos betroffen.

Die Ursache des Feuers ist noch unklar, die Polizei hat die Ermittlungen übernommen. In den vergangenen Monaten war die Kette Ok vor allem in Schwarzenbek von mehreren Bränden betroffen. An der Hamburger Straße stand das der Familie gehörende Wohn- und Geschäftshaus mit dem Schnellimbiss „Hevi’s“ im August nach einer Brandstiftung in Flammen. Im Juni 2017 brannte die Werkstatt der Familie an der Hamburger Straße aus, ebenfalls nach Brandstiftung.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?