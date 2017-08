Bad Segeberg : Granate aus dem Ersten Weltkrieg im Garten gefunden

Bad Segeberg | Ein verdächtiger Gegenstand in einem Garten, der sich als Granate aus dem Ersten Weltkrieg entpuppte, hat am Dienstagnachmittag in Bad Segeberg den Kampfmittelräumdienst alarmiert. Bei Baggerarbeiten wurde ein rund 30 Zentimeter langer Blindgänger aus Metall entdeckt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Er konnte von den Experten unschädlich gemacht werden.

von dpa

erstellt am 02.Aug.2017 | 12:01 Uhr