Fall der vermissten Kanuten : Wasserleichen in Kollmar und Glückstadt geborgen

Seit Tagen wird in der Elbe bei Kollmar nach zwei Vermissten gesucht. Am Morgen gab es zwei Leichenfunde am Elbufer.

von Götz Bonsen

08. August 2018, 09:19 Uhr

Kollmar | Am Mittwochmorgen um 6.17 Uhr wurde auf der Elbe bei Kollmar (Kreis Steinburg) eine leblose, männliche Person entdeckt. Daraufhin wurden die Einsatzkräfte gerufen. Die DLRG kam und holte den Mann an Bord ihres Bootes. An Land konnte der Notarzt nur noch den Tod der Person feststellen. Flussabwärts in Glückstadt sei anderhalb Stunden später eine zweite Leiche gefunden worden, heißt es von der Polizeidirektion Itzehoe. Die Identitäten stünden noch nicht fest, die Kriminalpolizei ist vor Ort.

Es könnte sich bei den gefundenen Personen um einen Vater und seinen Sohn aus Glückstadt handeln. Sie werden seit einer Kanutour am Sonntag vermisst. Die Polizei hatte seit Sonntag mit Booten und auch einer Drohne nach den beiden Männern gesucht. Nur das Kanu wurde zuvor gefunden, Zeugen hatten die Männer in Seenot gesehen und die Polizei gerufen.

