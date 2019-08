Elbfähre Glückstadt : Wacken Open Air sorgt für lange Wartezeiten

Geduldsprobe in Glückstadt. Wegen des WOA-Rückreiseverkehrs mussten Autofahrer bis zu drei Stunden an der Fähre warten.

04. August 2019, 17:40 Uhr

Blomesche Wildnis | Stillstand gestern Mittag auf der Bundesstraße 431 am Altendeich. Dort stauten sich Fahrzeuge aufgrund des Wacken-Rückreiseverkehrs vor dem Fähranleger in Richtung Störsperrwerk beziehungsweise Sperforkenweg auf bis zu einem halben Kilometer zurück. Bis zu drei Stunden Wartezeit an der Fähre mussten die Reisenden in Kauf nehmen.

Ungeduld machte sich bei Autofahrern breit, die offenbar nicht zur Fähre wollten: So mancher im Sperforkenweg im Stau stehende Autofahrer wendete.

Crash beim Wenden

Zur Mittagszeit hat so ein Manöver schwerwiegende Folgen. Wie die Polizei berichtet, wollte gegen 12 Uhr ein 83-Jähriger mit seinem Volvo kurz hinter der Einmündung Altendeich wenden. Dabei übersah er den aus Richtung Fähranleger entgegenkommenden Verkehr und kollidierte mit dem Mercedes eines 72 Jahre alten Autofahrers aus Nordfriesland. Im Fahrzeuge des Unfallverursachers erlitt die Beifahrerin leichte Verletzungen. Der Mercedesfahrer wurde ebenfalls leicht verletzt und musste ins Krankenhaus. An beiden Autos entstand ein Gesamtschaden von über 20.000 Euro.