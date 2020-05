LOckerung in der Corona-Krise : Vier Spielplätze in Glückstadt wieder offen

Bürgermeisterin Manja Biel appelliert, Hygiene- und Schutzmaßnahmen unbedingt einzuhalten.

von Joachim Möller

04. Mai 2020, 15:32 Uhr

Glückstadt | Seit gestern sind vier von 15 Glückstädter Spielplätzen wieder geöffnet. „Das Spielen dort ist ausdrücklich erwünscht – allerdings unter Beachtung der Abstands- und Hygieneregeln“, sagt Bürgermeisterin Manja Biel.

Stadt wird kontrollieren

Stadtmitarbeiter werden die Plätze stichprobenartig aufsuchen und kontrollieren, ob die Nutzer die Abstandsregeln sowie die Hygieneaufforderungen einhalten.

Per Aushang werden die Nutzer auf die Hygieneregeln aufmerksam gemacht. „Diese sollen auch noch in türkischer und arabischer Sprache übersetzt werden.“ Jeweils zur Mittagszeit werden unter anderem Handläufe desinfiziert. „Mehr ist personell nicht leistbar“, so die Bürgermeisterin.

ZITAT: Um den infektionshygienischen Erfordernissen gerecht zu werden, ist es zurzeit leider noch nicht möglich, alle Spielplätze zeitgleich und durchgängig zu öffnen. Manja Biel, Bürgermeisterin

Sie appelliert vor allem an die Eigenverantwortung der Eltern, und fordert sie auf , sich strikt an die Hygiene- und Schutzvorschriften zu halten. Je mehr Lockerungen es gebe, desto wichtiger sei dies.

Geöffnet sind die Anlagen in der Flensburger Straße, Vor dem Deichtor, Temmingstraße sowie die Spielfläche auf der Docke.

ZITAT: Wir haben Plätze ausgesucht, die gut angenommen werden und über die Stadt gut verteilt sind. Sybille Weinmann-Klinkow, , sagt Stadtmanagerin

Benutzt werden können die Spielplätze täglich zwischen 9 und 12 Uhr sowie 14 bis 18 Uhr.

Die Umsetzung der Landesverordnung zum Öffnen der Spielplätze sei allerdings eine Herausforderung gewesen, betont Manja Biel. Noch Freitag wusste die Stadt nicht, wie ein kommunales Zugangs- und Hygienekonzept aussehen solle.

Verordnung spät erhalten

Erst am Wochenende habe die Stadtverwaltung dann die inzwischen herausgegebene Verordnung umsetzen und auf die Glückstädter Verhältnisse zuschneiden können. Ein Lob ging dafür an ihre Mitarbeiter, die „gut mitgezogen“ hätten.

Auch künftige Verordnungen wolle sie so schnell wie möglich umsetzen. Allerdings: „Ich hoffe, dass wir weitere Lockerungen in der Corona-Krise früher erfahren werden.“