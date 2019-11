Stadtkirche Glückstadt : Symbol für Respekt und Toleranz

Die Kirchengemeinde feiert 400 Jahre Stadtkirche in Glückstadt. Dazu erklingt beim Festgottesdienst erstmals die neue Orgel.

03. November 2019, 15:12 Uhr

GlÜckstadt | Es war schon ein erhebender Moment als Kantor Florian Hanssen zum ersten Mal die neue Orgel in der Stadtkirche erklingen ließ. Er tat dies mit großer Freude, die Begeisterung des Organisten über das neue Instrument war in jedem Ton zu spüren. Mit einem Stück von Johann Sebastian Bach präsentierte er gleich die ganz Bandbreite, die diese neue Orgel bietet. Und das, obwohl „das Feintuning noch nicht abgeschlossen ist“, wie Intonateur Alois Schwingshandl betonte.

Seit etwa drei Wochen arbeitet er mit seiner Auszubildenden Lisa Ebert an dem Instrument, um den optimalen Klang an die Akustik der Stadtkirche anzupassen. Dazu wird jede einzelne Pfeife angehört, gestimmt und wieder angehört. „Ich war schon begeistert, als ich das erste Mal diese Kirche betreten habe und freue mich sehr, hier arbeiten zu dürfen“, sagte Schwingshandl.

Doch der festliche Gottesdienst, der am Wochenende in der Stadtkirche gefeiert wurde, bot noch mehr. Denn eingeladen waren die Glückstädter, in ihrer Kirche deren 400. Geburtstag zu feiern. Mit viel Musik, aber auch mit viel Lob und Dank wurde der Gottesdienst begangen. Dank ging auch ganz weltlich an die Menschen, die die Kirche und die Gemeinde mitprägen und an alle, die es in den vergangenen zehn Jahren möglich gemacht hatten, dass die neue Orgel kein Wunschtraum blieb. Im Namen des Kirchengemeinderats übergab Pastor Stefan Egenberger einige Flaschen Wein aus dem Jahr 2009. „Es war 2009, als der damalige Orgelsachverständige zu uns sagte: Steckt nicht mehr zu viel Geld in die Reparatur eurer Orgel. Ihr werdet sie nicht mehr lange spielen können“, erinnerte Egenberger. Die ersten beiden Flaschen erhielten Antje und Alan Withers, die mit ihrem unermüdlichen Engagement schon seit Beginn der Spendensammlung für die Orgel gezeigt hätten: „Es ist vieles möglich, wenn man nur hartnäckig genug daran arbeitet.“ Weitere Flaschen erhielten der Orgelsachverständige des Kirchenkreises, Hans-Jürgen Wulff, die Orgelstimmer Schwingshandl und Ebert sowie Kirchenkreis-Architektin Ute Preuß.

In seiner Predigt ging Egenberger auf die Geschichte der Kirche ein. „Stadtkirche – keine weiteren biblischen Namen, nur Kirche in der Stadt, für die Stadt, mit der Stadt“, das sei dieses Gotteshaus seit 400 Jahren. Und obwohl sie auf dem weichen Marschboden bisweilen schwankte und schon viele Risse zeige: „Sie steht noch!“ Die Kirche habe vieles miterlebt: Kriege und Belagerungen, Freude über getaufte Kinder, erste Küsse nach Trauungen. All dies sei immer noch in den Mauern spürbar und könne die Menschen, die hier zusammenkommen, berühren. „Sie kann uns trösten, stärken und gut tun – und das seit 400 Jahren“, erklärte der Pastor.

Und immer sei sie auch verbunden mit der Geschichte Glückstadts, die seit 400 Jahren eine Geschichte von Toleranz und gegenseitigem Respekt ist. „In Glückstadt wurde und wird respektvoll miteinander umgegangen. Lasst uns gut aufpassen, dass wir unsere Offenheit und Toleranz allen Menschen gegenüber behalten“, mahnte Egenberger.

Zur Erinnerung an den Festgottesdienst hatte Corinna Kahl eine Festschrift erstellt, die im Kirchenbüro zum Selbstkostenpreis ab sofort erhältlich ist. Darin kann man viele Bilder aus 400 Jahren Kirchengeschichte wiederfinden.

Im Anschluss an den Gottesdienst hatte die Kirchengemeinde zu einem Empfang in der Kirche eingeladen. Dort entschieden die vorgesehenen Redner spontan, auf ihre Grußworte zu verzichten. „Wir wollten diese schöne Stimmung hier nicht mit vielen Worten verderben. Es ist einfach nur schön, hier zu sein und sich gemeinsam zu freuen“, so Bürgermeisterin Manja Biel.