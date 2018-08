Kreis Steinburg : Suchaktion auf der Elbe: Kajakfahrer bei Kollmar vermisst

Ob es sich um eine oder zwei vermisste Personen handelt, war zunächst unklar.

05. August 2018, 18:24 Uhr

Kollmar | Ist Sonntagnachmittag in der Elbe vor Kollmar (Kreis Steinburg) ein Mensch ertrunken? Martina Heinrich-Peter und ihr Sohn Ben Heinrich aus Bad Bramstedt waren zusammen mit Stefan Clausen zum Tagesausflug nach Kollmar gekommen. Sie gingen auf dem Elbdeich zwischen Kollmar und Steindeich spazieren. Als sie in Höhe der Grundschule waren, hörten sie plötzlich Hilferufe. Sie entdeckten ein in der Elbe treibendes Kajak. „Das drehte sich wie ein Kreisel und daneben war deutlich in dem unruhigen Elbwasser der Kopf eines Menschen zu erkennen“, schildert die Bad Bramstedterin den schrecklichen Augenblick ihres Spazierganges. Sie setzte sofort einen Notruf ab. Augenblicke später war dann nur noch das Kajak zu sehen. „Die Person war nicht mehr auszumachen und alles war plötzlich ruhig.“

Ob die im Wasser treibende und um Hilfe rufende Person zwischenzeitlich untergegangen war, oder bis zum Eintreffen der Retter von einem in Nähe der Unfallstelle vorbeikommenden Skipper an Bord genommen wurde, konnte am Nachmittag nur spekuliert werden.

Für Wasserschutzpolizei, Feuerwehr Rettungsdienst und Deutsche Lebensrettungsgesellschaft löste die Rettungsleitstelle um 14.21 Uhr einen Großalarm aus. Zwei Rettungswagen eilten landseitig zum Ereignisort. Auf dem Elbdeich landete der Rettungshubschrauber „Christoph Hansa“ aus Hamburg. Die Feuerwehr beziehungsweise die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) aus Stade war mit drei Booten im Einsatz. An der Suche nach dem Vermissten beteiligten sich außerdem die Besatzung des Einsatzbootes der Feuerwehr Glückstadt sowie die DLRG-Wachmannschaft aus Kollmar. Auch die Taucher-Einsatzgruppe der Itzehoer Feuerwehr traf kurz vor 15 Uhr an der Einsatzstelle ein, kam dort aber wegen einer zu starken Strömung sowie Wind und Wellen nicht zum Einsatz.

Auf dem Deichverteidigungsweg warteten Kai Schumacher und seine Kameraden von der Feuerwehr Kollmar-Bielenberg auf eine erlösende Nachricht. Doch vergeblich. Vielmehr entdeckten Einsatzkräfte bei Bergung des Kajaks zwei Handys und zwei Paar Schuhe in dem Boot. Insoweit konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden, dass möglicherweise sogar zwei Personen verunglückt sein könnten. Die Rede war von einem Vater und seinem Sohn.

90 Minuten nach dem ersten Alarm rückten Rettungsdienst und Rettungshubschrauber wieder ab. Wegen der starken Strömung konzentrierte sich die Besatzung eines zwischen Kollmar und Glückstadt kreisenden Hubschraubers auf eine Suche im weiträumigen Nahbereich der Unfallstelle. Landseitig rückte die Technische Einsatzleitung (TEL) des Kreisfeuerwehrverbandes mit ihrem Fahrzeug an und baute vor Ort ihre Kommandozentrale auf. Auch Kreiswehrführer Frank Lobitz informierte sich am Einsatzort. Dort hieß es abwarten. „Wir können im Augenblick nichts mehr tun“, sagte Kai Schumacher.

