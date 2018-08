Glückstadt : Ölspur auf der Straße

Panne beim Transport eines Tiefladers – ein Hydraulikschlauch platzt.

von shz.de

30. August 2018, 16:40 Uhr

Beim Transport eines Tiefladers vom Parkplatz am Störsperrwerk zum Parkplatz an der Sporthalle am Marineviertel, ist ein Hydraulikschlauch geplatzt. Ohne dass der Fahrer dies bemerkte, wurde die gesamte Wegstrecke durch ausgetretenes Hydrauliköl verschmutzt. Erst nach Ankunft in Glückstadt bemerkte der Fahrer das Malheur. Die Feuerwehr Glückstadt wurde daraufhin zur technischen Hilfeleistung angefordert und streute die Gefahrenstelle zunächst mit Ölbindemittel ab. Mit Spezialfahrzeugen wurde die Ölspur anschließend beseitigt.