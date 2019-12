Auftritt in der Glückstädter Stadtkirche : Mit der Hochzeitsgesellschaft zum Shantykonzert der „Molenkieker“

Neue Stücke und Altbewährtes: Die Glückstädter Shantysänger ernten viel Applaus für vorweihnachtliches Konzert.

15. Dezember 2019, 16:25 Uhr

Glückstadt | Wenn das keine Begeisterung ist: Morgens gaben sich Sarah Voigt und Gerrit Schwinkendorf vor dem Standesamt noch das Ja-Wort, abends saß das junge Paar samt Hochzeitsgesellschaft in der Stadtkirche beim Konzert der „Molenkieker“. Die junge Ehefrau strahlte: „Hochzeitstag am Freitag, dem 13. – bei Vollmond – und dann dieses Konzert. Mehr geht nicht.“

Seefahrtromantik durchzog die altehrwürdige Glückstädter Stadtkirche. Die „Molenkieker“ beschreiben Weihnacht auf den Weltmeeren, Sehnsucht nach zu Hause, zu den Liebsten. Schon das herzrührende Intro „Abendgebet auf See“ wird zur Hommage an Jürgen Lempfert, den viel zu früh verstorbenen Mann mit seiner klagenden Mundharmonika. „Ach, Jürgen fehlt uns so sehr“, sagt Hannes Wehde, Urgestein des Shantychores und noch im gesanglichen Ruhestand begeisterter Zuhörer „seiner“ Jungs.

In vielen Jahren haben sich die „Molenkieker“ eine treue Fangemeinde erarbeitet. Die weiß, was zu erwarten ist, kennt jeden Ablauf. Wem zu Volkhart Sanders’ anrührender Hafengeschichte – im Hintergrund summt der Chor „Leise rieselt der Schnee“ – kein Schauer über den Rücken läuft, ist in der falschen Jahreszeit zu Hause. Oder wenn Uwe Graw getreu dem Motto anstimmt: „Klock veer ward dat düster – dat Joahr geiht to Enn“. Shantyromantik, Advent, Weihnacht – das passt. Immer inspiriert von Fernweh und Sehnsucht.

Einige neue Lieder sind zu hören, die Arrangements ähneln sich – aber: In der Gemeinschaft des Gesangs erstarkt der Chor, das Zusammenspiel zwischen Solisten und Background füllt die akustikstarke Kirche. In den stärksten Momenten wähnt man sich auf See. Pastor Thomas-Christian Schröder beschrieb das so: „Kirche und Seefahrt – das gehört zusammen.“

Die kleine Pause füllt Zoé, 9-jährige Enkelin von Chorleiter Günther Beume, mit einer Weihnachtsgeschichte. Und danach steigert sich der Chor, mit dem „Kleinen Trommler“ wird ein Crescendo auf den Weg gebracht mit Liedern voll Heimatverbundenheit: humorig, nachdenklich, besinnlich. Mit dem „Ave Maria der Meere“, der Hymne aller Seeleute, neigt sich das Konzert. Doch eins darf nicht fehlen als Zugabe: „Stille Nacht, heilige Nacht“ – das Lied der Lieder. Die stehenden Ovationen hatten sich die „Molenkieker“ verdient.