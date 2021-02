Quiz-Show : Jörg und Bjarne Jensen aus Glückstadt räumen Pilawa ab

Die beiden Brüder aus Glückstadt machten es spannend bis zum Schluss.

Glückstadt | Es blieb spannend bis zum Schluss. Beim „Quiz mit Jörg Pilawa“ ging es in der ARD Sendung am Freitagnachmittag um 30.000 Euro für Jörg und Bjarne Jensen aus Glückstadt. Die Spielrunde am Donnerstag war wegen des Ende der Sendung nach der 5000 Euro-Frage ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.