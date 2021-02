Borsfleth : Italienischer Sattelzug verirrt sich auf schmalem Weg

Ein mit Fahrzeugen beladener Sattelzug fährt sich auf der Bankette fest.

von Christine Reimers

05. Februar 2021, 16:44 Uhr

Borsfleth | Der Lastwagenfahrer war auf der Suche nach einem Ruheplatz. Am Donnerstagabend kurz vor 21 Uhr der italienische Sattelzug – er war mit Neufahrzeugen beladenen – am Rande der Bundesstraße 431 in der Bankette eingesackt.

In schmalen Weg gefahren

Laut Polizei war der Lastwagenfahrer in den schmalen Ivenflether Weg abgebogen, wo die Zwillingsreifen des schweren Lastwagens sofort einsackten. Nach Angaben der Beamten wurde die Bankette auf zehn Meter Länge in einer Breite von 40 Zentimeter und einer Tiefe über rund 15 Zentimeter beschädigt. Mit Hilfe eines Traktors konnte der Laster auf die Bundesstraße zurückgezogen werden.