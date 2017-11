Neues Buch über Herzhorn erschienen : Herrliche Handwerksgeschichten

vergrößern 1 von 4 Foto: Reimers 1 von 4







von Christine Reimers

erstellt am 11.Nov.2017 | 16:14 Uhr

Die Wagners waren besondere Schmiede. Sie hatten den Geist von Erfindern. Es war 1928, als Johannes Wagner die Grabenreinigungsmaschine konstruierte. Über eine Windmühle wurde das Wasser aus den Gräben gepumpt. Eine tolle Erfindung, allerdings mit einem Makel: „Die Straßen waren nicht breit genug, damit die Maschine auf ihnen fahren konnte“, sagt Klaus Lange. Johann Wagners Söhne Willy und Bernhard erfanden 1935 eine Heusonde zur Messung der Erwärmung der eingelagerten Ernte auf dem Dachboden. Durch die Industrialisierung verlor allerdings dieser Handwerksbetrieb seine Wirtschaftsgrundlage und wurde Ende der 1960er-Jahre aufgegeben.

Klaus Lange sowie Herbert Frauen und Klaus Gremnitz haben jetzt den vierten Band „Herzhorn – Mosaiksteine zur Geschichte des Ortes“ vorgelegt. Ihr Thema diesmal: Handwerk und Gewerbe in den Gemeinden Engelbrechtsche Wildnis und Herzhorn. Herausgeber ist der Chronikverein der beiden Dörfer unter Vorsitz von Kay Blohm. Mitgeholfen hat zudem Karl-Heinz Jasmer. Gezeigt werden auch viele historische und aktuelle Fotos.

Es ist ein spannendes Werk, und so manchen der dort beschriebenen Betriebe gibt es heute nicht mehr. „In Gehlensiehl gab es früher von Haus zu Haus Kleingewerbe. Vom Maler bis zum Tierarzt. Teilweise mit einem Nebenerwerb in der Landwirtschaft“, sagt Frauen, der in dem Herzhorner Ortsteil aufgewachsenen ist und dort noch wohnt. „Heute ist dort nichts mehr.“ Auch in Herzhorn selbst gab es fast 50 Gewerbetreibende und in der Engelbrechtschen Wildnis zehn – wenige sind geblieben.

Die Macher des Buches erinnern an heutige Zeiten und an damals. So zum Beispiel auch an Hans Karlau, der nach dem Zweiten Weltkrieg „Brennhexen“ aus Metall baute, in denen vor allem von Heimatvertriebenen Essen gekocht wurde. Einst war es ein Zimmereibetrieb, dann eine Schlosserei mit Tankstelle. Sohn Klaus machte eine Ausbildung zum Kraftfahrzeugmeister. Die Kfz-Werkstatt wird heute erfolgreich von Holger und Thomas Glismann weitergeführt.

In Familienhand geblieben ist wiederum die Bäckerei Lehmann am Markt. Alljährlich wird dort der bekannte Aniskringel gebacken. Anders die Bäckerei Brandt, die es heute nicht mehr gibt.

Geschichte ist auch die Mühle „Grünefeld“. Die Mühle wurde bereits 1555 als „landesherrschaftlicher Mühlenbetrieb mit einem verordneten Zwangsbezirk errichtet“, so Klaus Lange. Mit ihren imposanten Windflügeln war sie jahrhundertelang ein ortsprägendes Gebäude in Herzhorn. Ein Besitzer war Heero Grünefeld (1888-1969), der offensichtlich sehr geschäftstüchtig war. Er war nicht nur Müller, er belieferte auch Baumschulen und „holte Mist aus Dithmarschen“, sagt Lange. Bekannt war auch, dass Grünefeld an der Börse spekulierte. 1981 wurde der Firmensitz nach Hörnerkirchen verlegt. 2006 wurde das Gebäude vollständig abgerissen. Heute stehen dort Einfamilienhäuser.

Ausführlich berichtet wird auch über die „Heesch-Mühle“ in der Engelbrechtschen Wildnis, die heute ein Wohnhaus ist – seit 1960 im Besitz der Familie Nölke.

Herbert Frauen: „Das Handwerk auf dem Lande gibt es seit fast 500 Jahren. Durch die Gewerbefreiheit und Abschaffung von Bannmeilen und Konzessionen erlebte es im 19. Jahrhundert eine Blütezeit. Auch in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg waren die Dörfer geprägt von vielen kleinen Handwerksbetrieben und Gewerbetreibenden.“

Berichtet wird über die beiden Tischlereien von Ralf Richter und Rolf Roloff und auch über die Schlachterei von Heinrich Will, die später zur Apotheke von Ingrid Janus wurde. Interessant ist, dass es ab 1880 in Herzhorn eine Zigarrenfabrik gab – betrieben von Claus Theede. Die Ware kam per Schiff aus Sumatra und Java. Vor Ort in Herzhorn wurden die Stiele aus den Tabakblättern entfernt, dann geschnitten und gedreht. Ein historischen Bild zeigt, dass Theede viele weibliche Angestellte hatte. Aus der Produktionsstätte wurde später ein Elektrobetrieb.

Wolfgang Axen, der sich vielen Jahren im Gemeinderat engagierte, führte ein Fernsehgeschäft. Seine Familie hatte Landwirtschaft betrieben. Diese betrieb auch die Familie Hausschildt, die dann auf den Großhandel gesetzt hat.

Nicht alle, die in dem Buch vorkommen, können in diesem Artikel erwähnt werden. Es sind die Geschichten von weiteren Schmieden, Tischlern, Gemischtwarenhändlern, einem Friseur und dem ehemaligen Marinelazarett.

Kay Blohm dankt den Machern des vierten Bands der Ortsgeschichte, dass sie die Geschichte der Dörfer so erhalten. Die „Mosaiksteine“ sind erhältlich in der Bücherstube am Fleth und im Detlefsen-Museum in Glückstadt, in der Amtsverwaltung und in der Gaststätte „Zur Linde“ in Herzhorn sowie im der Gaststätte „Poppenhuus“ in der Engelbrechtschen Wildnis.