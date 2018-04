Hausdurchsuchung : Drogenfund in Glückstadt: Ecstasy in Couch versteckt

Bei einer Hausdurchsuchung in Glückstadt wurden 200 Ecstasy-Tabletten sichergestellt.

von Anna-Sophie Hansen

30. April 2018, 11:57 Uhr

Glückstadt | Die Itzehoer Kriminalpolizei hat im Rahmen eines Drogenermittlungsverfahrens gegen einen 21-Jährigen eine Wohnung in Glückstadt (Kreis Steinburg) durchsucht und dabei einige Betäubungsmittel sichergestellt. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Nach richterlichem Beschluss des Amtsgerichts Itzehoe suchten die Einsatzkräfte am Donnerstag eine Anschrift in der Stolpmünder Straße auf. Während die Beamten zunächst nur geringe Mengen Cannabis und Amphetamine entdeckten, machte ein Drogensuchhund der Polizeidirektion Bad Segeberg später einen größeren Fund.

Er spürte eine in einer Couch versteckte Tasche auf, die mehr als zweihundert Ecstasy-Tabletten und andere Drogen enthielt. Laut dem Beschuldigten standen die Betäubungsmittel nicht in seinem Eigentum, vielmehr, so der Mann, verwahre er die Drogen für einen Bekannten.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entließen die Ermittler den Glückstädter wieder – er muss sich nun wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

