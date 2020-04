Glückstadt und Wilster : Das Coronavirus torpediert die Kulturszene und sorgt bei Verantwortlichen für Existenzsorgen

Hilfen für die Kultur in der Coronakrise Keine Auftritte, keine Ausstellungen, kein Einkommen: Die Situation für Künstler und Kulturschaffende in Schleswig-Holstein ist angespannt, und diese Anspannung wächst von Tag zu Tag – davon zeugen auch viele Anrufe von Künstlern und Galerien in der Redaktion unserer Zeitung. Im Kieler Kulturministerium hieß es gestern auf Nachfrage, man gehe davon aus, dass bis zum Ende der Woche die Förderrichtlinie im Kabinett abgestimmt sei. Ein Satz, der so ähnlich schon in der vergangenen Woche aus dem Ministerium kommuniziert wurde. Offensichtlich gibt es in der Landesregierung noch Dissens darüber, wie man mit Solo-Selbstständigen im Bereich der Kultur umgehen soll. Kritik wurde derweil aus dem Landesmusikrat laut: „Die freischaffenden Künstler in Schleswig-Holstein warten weiterhin auf die von der Landesregierung angekündigte Unterstützung“ sagte Musikratspräsident Volker Mader. Der Musikrat fordere die Landesregierung daher auf, zu Ihrem Wort der angekündigten Hilfen zu stehen. „Wir gehen allein von rund 1500 freischaffende Musikern in Schleswig-Holstein aus“, sagte Mader. Für diese beginne der zweite Monat ohne Einkommen. Der Landeskulturverband wird derweil morgen wieder Geld aus seinem Kulturhilfe-Fonds ausschütten. Beim Verband, der am vergangenen Freitag 50000 Euro verteilt hatte, sind bis jetzt 230 Anträge auf Hilfe eingegangen. Insgesamt wurden bis gestern weitere 41000 Euro gespendet, darunter auch 10000 Euro von der Stadt Kiel. Die Landesregierung will angeblich morgen über ihre Hilfen entscheiden.