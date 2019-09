Tag des offenen Denkmals : Bahnmuseum in Glückstadt lädt ein

Am Sonntag sind beim Museumszug und im Stellwerk-Museum von 14 bis 17 Uhr Besucher willkommen.

06. September 2019, 11:26 Uhr

Glückstadt | Am Tag des offenen Denkmals, Sonntag, 8. September, ist der Museumszug ebenso wie das Stellwerk-Museum der Freunde der Marschbahn Glückstadt von 14 bis 17 Uhr für Besucher geöffnet.

Präsentiert werden die bis zu 100 Jahre alten Eisenbahn-Museumsfahrzeuge mit der Diesel-Lok V20 036 auf dem Gleis 305 des ehemaligen Güterbahnhofs Glückstadt an der Grönlandstraße. Die Besucher können unter anderem den Wohn- und Werkstattwagen, den Güterwagen Gr 20, den Führerstand der Lok und den Lokschuppen besichtigen und auf dem neu gebauten Gleis auf der Handhebel-Draisine mitfahren.

Interessant geht es auch gegenüber im Stellwerk-Museum am Bahnübergang Christian-IV-Straße zu. Denn dort gibt es einen Einblick in die Entwicklung der Stellwerk-, Fernmelde-, und Büromaschinentechnik der Bahn. Neben dem eigentlichen mechanischen Stellwerk gibt es viele interessante Ausstellungsstücke zu sehen, etwa eine so genannte Mutteruhr, die zur Steuerung weiterer Uhren benutzt wurde. Auch eine alte Dampfpfeife aus dem ehemaligen Ausbesserungswerk Glückstadt, Telefone und Morsegeräte sowie eine umfangreiche Bildersammlung sind dort zu sehen. Und: Es wird eine Vorführung des Stellwerkbetriebs geben.