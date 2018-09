Fortuna-Bad in Glückstadt : Akrobatisch in die Winterpause

Mit dem großen Turmspringen endet die diesjährige Schwimmsaison.

von Herbert Sosat

17. September 2018, 11:56 Uhr

Ganz vorsichtig näherte sich der große Panda-Bär dem Abgrund. Vom Drei-Meter-Brett in die Fluten springen? Da war ganz viel Überredungskunst gefragt.

Mit einem großen Spektakel endete die Schwimmsaison im Fortuna-Bad. Die Lebensretter von der DLRG-Ortsgruppe hatten unter Federführung von Heike Hoppe zum großen Turmspringen eingeladen. Endlich mal Gelegenheit, in Kleidung – meistens lustig kostümiert – die Sprungkraft ins 23 Grad warme Wasser auszuprobieren.

So hüpften Fußballer, Piraten, Judoka, Prinzessinnen – und eben der große Panda ins Nass. Mehr als eine Stunde tobte am Sprungturm das pralle Leben. Alles in allem ein toller Saison-Abschluss.