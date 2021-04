Flensburg, Hamburg, Kiel : Proteste in gegen Abschiebehaftanstalt in Glückstadt

Die Proteste richten sich gegen die Inbetriebnahme der Abschiebehaftanstalt in Glückstadt.

Glückstadt/Hamburg | In mehreren Städten im Norden haben Menschen gegen die Inbetriebnahme einer Abschiebehaftanstalt in Glückstadt protestiert. Die Demonstrationen seien weitgehend friedlich verlaufen, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Dem Veranstalter zufolge hatten rund 30 Menschen in der Stadt bei einem Spaziergang vom Hafen zum Abschiebegefängnis demonstriert....

