Notfall in Glückstadt : Feuerwehr-Einsatz: Für den Mieter kam jede Hilfe zu spät

Zu einem Notfall-Einsatz in die Breslauer Straße musste die Glückstädter Feuerwehr ausrücken.

Glückstadt | Trauriges Ende eines Einsatzes für die Glückstädter Feuerwehrleute. Am Freitagmittag (9. April) sind sie mit Sonderrechten nach Glückstadt-Nord ausgerückt. Dort wurde in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Breslauer Straße ein Notfall vermutet. Nach Öffnen der Wohnungstür durch die Feuerwehr bestätigte sich dieser auch. Allerdings kam für d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.