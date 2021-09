Feuerwehr im Einsatz : Glimpflicher Ausgang: Küchenbrand an der Königsberger Straße

20 Feuerwehrleute sind am Sonnabendmittag alarmiert worden, nachdem der Leitstelle in Elmshorn ein Feuer in einer Küche an der Königsberger Straße gemeldet worden war. Die Lage war zum Glück weniger dramatisch.

Glückstadt | Die Glückstädter Brandbekämpfer sind am Sonnabend (4. September) gegen 13.40 Uhr alarmiert worden, weil in einer Küche einer Wohnung an der Königsberger Straße in Glückstadt (Kreis Steinburg) ein Feuer ausgebrochen war. Der Zugalarm führte mehr als 30 Kameraden zur Wache, von denen schließlich zirka 20 mit vier Fahrzeugen ausrückten. Gegenüber shz....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.