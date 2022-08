Symbolbild: Weil ein 71-Jähriger über die Schaufel eines Anwohners fuhr, geriet er mit dem 63-Jährigen in Streit. FOTO: Jürgen Kewitz up-down up-down Einsatz in Glückstadt Polizisten müssen Streit am Binnenhafen schlichten Von Jürgen Kewitz | 09.08.2022, 17:10 Uhr

Ein Anwohner will den Rinnstein reinigen, ein Autofahrer will einparken – und darüber geraten beide so heftig in Streit, dass dies die Beamten auf den Plan ruft.