Wetterbedingt wenige Besucher Zu viel Regen bei Futtern und Fahren an der Hafenpromenade in Glückstadt Von Jürgen Kewitz | 13.08.2023, 18:00 Uhr Ob das Fahrzeuginnere wohl trocken geblieben ist? Foto: Jürgen Kewitz

Rund 60 Fahrzeuge waren an der Hafenpromenade in Glückstadt zu sehen. Wegen des Regens fiel die Veranstaltung deutlich kleiner aus als in den Vorjahren.