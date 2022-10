Der Friseur am Fleth in Glückstadt schließt zukünftig am Mittwochnachmittag. Foto: Grischa Malchow up-down up-down Personal soll gehalten werden Inflation und Energiekosten: Friseur am Fleth in Glückstadt zieht Konsequenzen Von Grischa Malchow | 04.10.2022, 04:33 Uhr

Es treffen für den Glückstädter Friseursalon zu viele negative Einflüsse aufeinander. Die Branche ist in Alarmbereitschaft und fordert in einem Brief an die Politik Erleichterungen für das Friseurhandwerk.