Schokolade, Pralinen und Nougat stellt Alexander Grasmiek in seiner Manufaktur her. FOTO: Marc Nasner up-down up-down Confiserie Laaf Alexander Grasmiek stellt Glückstädter Schokolade her Von Marc Nasner | 12.07.2022, 06:11 Uhr

Seit zweieinhalb Jahren besteht die Confisserie Laaf in Glückstadt in der Schmiedestraße. Das Besondere: Inhaber Alexander Grasmiek produziert wie nur ganz wenige andere Schokoladenhersteller in Deutschland „From Bean to Bar“.