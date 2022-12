Nicole Capurso – hier als Organisatorin einer Mahnwache auf dem Marktplatz – lädt am 25. Dezember einsame Menschen zu einer gemeinsamen Weihnachtszusammenkunft ins Gemeindehaus ein. Foto: Jürgen Kewitz up-down up-down Soziales Engagement Nicole Capurso aus Glückstadt plant Weihnachtsfeier für Alleinstehende Von Jürgen Kewitz | 16.12.2022, 07:59 Uhr

Niemand soll in Glückstadt an Weihnachten alleine bleiben müssen – dieses Ziel hat sich die 45-jährige Glückstädterin gesetzt und will deshalb eine Weihnachtsfeier für einsame Menschen auf die Beine stellen.