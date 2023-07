ANZEIGE // „Wir sind seit über 200 Jahren DER Alltagsbegleiter unserer Kund:innen: Jederzeit von überall auf der Welt den Kontostand checken, schnell mal den spontanen Einkauf mit der Sparkassen-Card kontaktlos bezahlen oder sich deutschlandweit an rund 22.000 Geldautomaten kostenlos mit Bargeld versorgen“, skizziert Oliver Saggau, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Westholstein, einen Bruchteil des bisherigen Leistungsspektrums eines zeitgemäßen Girokontos bei der Sparkasse.

Sie meinen, mehr geht nicht? Doch! Bei der Sparkasse Westholstein geht ab sofort „Watt mehr“!

„Mit den attraktiven Leistungspaketen unserer neuen „Watt mehr“-Kontofamilie haben wir wieder einmal einen Schritt weiter gedacht und machen unseren Kund:innen das Leben nun nochmal ein ganzes Stück angenehmer.“ Oliver Saggau Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Westholstein

Mit den neuen „Watt mehr“-Konten sparen Sparkassen-Kund:innen beim Bäcker, Friseur oder bei Einkäufen an über 130 Akzeptanzstellen regionaler Händler und Dienstleister gleich um die Ecke ganz nebenbei den einen oder anderen Euro. Zusätzliche Preis-Erstattungen sammeln die „Watt mehr“-Kund:innen auch automatisch auf Reisen bei Karten-Zahlungen im deutschlandweiten Kooperationspartner-Netzwerk. Ob MediaMarkt, About You oder Lieferando, auch bei Online-Einkäufen locken über 1.200 Shops mit interessanten Rabatten und Vorteilsangeboten. Freude kommt ebenfalls bei Reise- und Ticketbuchungen auf. Hier sind bis zu 7%-Cashback drin.

„Bei „Watt mehr“ ist also wirklich für jede und jeden etwas dabei! Und weil’s bei der Sparkasse um „Watt mehr“ als Geld geht, spart man bei der Premium-Variante „Watt on top“ neben richtig Geld im Fall der Fälle auch noch eine Menge Scherereien“, beschreibt Oliver Saggau die Vorzüge der Einführung der „Watt mehr“-Kontofamilie.

Bei der Premium-Variante bekommen die Sparkassen-Kund:innen neben einer Mastercard Gold viele Sicherheitsleistungen on top: Angefangen vom Mobilgeräteschutz und der Garantieverlängerung für Elektrogeräte über den Türöffnungs-Service und das Notfallbargeld bis hin zu umfangreichen Handwerker-Soforthilfe-Leistungen wie der Entfernung von Wespennestern oder Sanitär-, Elektro- und Heizungs-Notfalldiensten.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Mit den neuen „Watt mehr“-Konten hat die Sparkasse Westholstein wirklich Watt Besonderes für ihre Kund:innen geschaffen. Mehr erfahren Sie unter www.wattmehr.de.

Worauf warten Sie noch? „Watt los“, „Watt drauf“ oder „Watt on top“? Lassen Sie sich beraten, watt für Sie dat beste Konto ist.