Einen Blechschaden mussten Polizeibeamte am Wochenende in Glückstadt aufnehmen. Foto: Jonas Güttler Unfall in der Königsberger Straße Fahrer von Transporter beschädigt in Glückstadt geparkten Jaguar Von Jürgen Kewitz | 16.10.2022, 16:21 Uhr

Mit seinem VW beschädigte ein Autofahrer am Wochenende in Glückstadt einen am Straßenrand geparkten Wagen.