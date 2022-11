Wie schon vor drei Jahren, wird auch am kommenden Sonntag der Posaunenchor die Gedenkstunde musikalisch begleiten. Foto: Jürgen Kewitz up-down up-down Kranzniederlegung am Ehrenmal Bläserklänge am Volkstrauertag in Glückstadt Von Jürgen Kewitz | 09.11.2022, 14:38 Uhr

Auf dem Norderfriedhof in Glückstadt wird am 13. November der Opfer von Krieg und Vertreibung in einer Feierstunde gedacht.