Das sind die Glückstädter Teilnehmer der Matheolympiade auf Landesebene mit ihrem Lehrer Torsten Domrös. Foto: Herbert Frauen up-down up-down Landesentscheid Mathe-Olympiade Vier Platzierungen bei Mathe-Olympiade in Flensburg für Schüler vom Detlefsengymnasium Von Herbert Frauen | 06.03.2023, 18:00 Uhr

15 Schüler aus dem Kreis Steinburg traten an der Uni Flensburg bei der Landesrunde der Mathe-Olympiade an. Fünf davon schafften es in die Platzierung – vier von ihnen gehen aufs Detlefsengymnasium in Glückstadt.