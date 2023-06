Gleich mehrfach musste der Rettungsdienst am Wochenende nach Kollmar ausrücken. Foto: Florian Sprenger up-down up-down Unfallhäufung am Wochenende Vier Unfälle in 24 Stunden in Kollmar: Fünf Menschen verletzt Von Jürgen Kewitz | 05.06.2023, 15:53 Uhr

In Kollmar ereigneten sich am Sonnabend und Sonntag (3. und 4. Juni) vier schwere Unfälle in kürzester Zeit. Ein Mann befindet sich weiterhin in Lebensgefahr.