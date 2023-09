Nach einem Verkehrsunfall mit einem Sattelzug in der Straße Im Neuland sind Dienstagmittag (26. September) am Zugfahrzeug zwei mit Diesel beziehungsweise Adblue gefüllte Kraftstofftanks aufgerissen. Nach einer ersten Einschätzung von Polizei und Feuerwehr traten etwa 300 Liter Diesel sowie schätzungsweise 120 Liter der bei Dieselfahrzeugen den Schadstoffausstoß verringernden Flüssigkeit aus und verschmutzen großflächig den Seitenstreifen und der Straße. Mit weitreichenden Folgen: Die Firma Steinbeis-Papier sowie die auf dem Betriebsgelände ansässige Abfallverwertungsfirma EBS waren wegen des Unfalls über ein längeres Zeitfenster mit Lastwagen nicht erreichbar.

Diese stauten sich entlang der Straße Im Neuland bis zum Kreisverkehrsplatz Herrenfeld an der Bundesstraße 431 sowie bis zur Deichabfahrt Herrenweide / Im Neuland zurück. Im Bereich der eigentlichen Steinbeis-Zufahrt, entlang der Straße Herrenweide, finden aktuell Straßenbauarbeiten statt und die Straße ist deshalb voll gesperrt. Der gesamte Fahrzeug- und Lastwagenverkehr zur und von der Firma Steinbeis wird deshalb schon seit mehreren Wochen in oder aus Richtung Stadtstraße über die sonst wenig verkehrsfrequentierte Straße Im Neuland umgeleitet.

Nach einer Vorfahrtsmissachtung krachte der VW-Bus in den Tank des Sattelzuges. Foto: Jürgen Kewitz Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Das sonst schwache Verkehrsaufkommen dürfte auch mit Ursache des gestrigen Unfalls gewesen sein. Wie die Polizei berichtet, war ein 57-jähriger Zollbeamter mit seinem zivilen Dienstfahrzeug die Straße Im Neuland aus Richtung Außenhafen kommend entlanggefahren. Kurz vor der Kurve über den alten Elbdeich fiel dem Fahrer ein, dass er etwas vergessen hatte. Er wollte zum Hafen zurückfahren.

Zollbeamter sah Sattelzug zu spät

Hierzu bog er nach rechts in den vom Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein durch ein Tor gesperrten Zufahrtsbereich der Deichverteidigungswege ab, um dort seinen VW-Bus zu wenden. Hierbei bemerkte er den von rechts herannahenden Sattelzug einer Spedition zu spät und krachte diesem in die Seite. An dem Dienstfahrzeug entstand ein erheblicher Frontschaden. Beim Lkw wurden die sich seitlich am Fahrzeug befindlichen Tanks so stark beschädigt, dass bis auf eine geringe Restmenge der gesamte Kraftstoff auslief.

Müllwagen standen im Stau

Um 12.59 Uhr wurde deshalb die Glückstädter Feuerwehr alarmiert. Brandbekämpfer beschränkten sich zunächst darauf, unter den aufgerissenen Tanks Auffangschalen zu stellen. Dann wurden die Randbereiche zum Grünstreifen hin mit einer kleineren Ölbindemittel-Barriere abgestreut. Die Polizei nahm zwischenzeitlich wegen des kontaminierten Untergrundes Kontakt zur unteren Naturschutzbehörde auf und besprach sich mit anderen Behördenvertretern hinsichtlich einer flächendeckenden zeitaufwendigen Straßenreinigung. Währenddessen wurde die Schlange der vor der Unfallstelle wartenden Lastwagen immer länger. Im Stau steckten auch mehrere Müllwagen der Abfalllogistik des Kreises Steinburg, die ihren zuvor in Glückstadt sowie dem Umland eingesammelten Bio- beziehungsweise Gelbmüll zur Firma EBS bringen wollten, aber nicht konnten.

Die sich auf dem Weg zur beziehungsweise von der Firma Steinbeis befindlichen Lastwagen konnten die Unfallstelle nicht passieren und s steckten im Stau fest. Foto: Jürgen Kewitz Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Umleitung über Deichverteidigungsweg

Als sich im weiteren Verlauf wegen einzuleitender Reinigungsarbeiten eine längere Straßensperrung bis zum frühen Dienstagabend abzeichnete, verständigte man sich darauf, die sich aus Richtung Steinbeis zurückstauenden Fahrzeuge über den Deichverteidigungsweg umzuleiten. Aus Richtung Kreisel Herrenfeld wurde eine Zufahrtsmöglichkeit zur Firma Steinbeis über das Tor 1 gegenüber der Einmündung Nordmarkstraße geschaffen, so dass sich die unfallbedingten Probleme gegen 14.30 Uhr normalisierten.

Die untere Wasserbehörde des Kreises Steinburg hat einen Erdaushub angeordnet. Dieser soll kurzfristig, möglicherweise noch am Dienstag erfolgen. Der Feuerwehreinsatz ist seit 16 Uhr beendet.