Es gilt Tempo 70: Die S-Kurve kurz vor der Reichenreihe, wo es bereits mehrere – auch tödliche –Verkehrsunfälle gegeben hat. Foto: Jürgen Kewitz up-down up-down Verkehrsunfall Unfall in Herzhorn: Wann kommt Tempo 50? Von Jürgen Kewitz | 12.07.2023, 14:45 Uhr

Wieso gilt in der Kurve, in der sich am Dienstagabend ein schwerer Unfall ereignete, nicht Tempo 50? Und warum werden dort nicht die Bäume gefällt? Das fragt sich eine Herzhornerin.