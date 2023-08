Blechschaden nach Zusammenstoß Vorfahrt missachtet: 90-jähriger Autofahrer verursacht Unfall in Glückstadt Von Jürgen Kewitz | 22.08.2023, 16:24 Uhr Die Polizei geht von rund 3000 Euro Sachschaden durch den Unfall aus. Symbolfoto: Carsten Rehder up-down up-down

An der Kreuzung am Fortuna-Bad in Glückstadt stießen zwei Fahrzeuge zusammen. Beide Fahrer blieben unverletzt.