Sachschaden im vierstelligen Bereich Kurzfristig umentschieden: Unfall vor Edeka-Markt in Glückstadt Von Jürgen Kewitz | 20.01.2023, 16:48 Uhr

Geblinkt und dann doch geradeaus gefahren: Daraufhin sind am Donnerstag zwei Pkw vor dem Edeka-Markt in der Christian-IV.-Straße in Glückstadt zusammengestoßen.