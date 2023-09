Konzert „Voice of Ukraine“ Ukrainische Musiker treten in der Stadtkirche in Glückstadt auf Von shz.de | 07.09.2023, 16:32 Uhr Serhii Androshchuk, Ivanna Plish und am Klavier Kateryna Bazhenova beim Konzert in der Stadtkirche im vergangenen Jahr. Foto: Privat/Soroptimist International up-down up-down

Musiker des „National house of organ and chamber music of Ukraine“ aus Kiew geben am Sonntag, 10. September, ein Konzert in Glückstadt. Sie kommen nicht zum ersten Mal nach Glückstadt. Bei einem Auftritt im vergangenen Jahr berührten sie die Zuhörer sehr.