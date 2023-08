Wasserqualität wird geprüft Trinkwasserbrunnen am Mittelfleth in Glückstadt soll bald wieder nutzbar sein Von Jürgen Kewitz | 09.08.2023, 18:00 Uhr Der Brunnen soll demnächst betriebsbereit sein. Foto: Jürgen Kewitz up-down up-down

Erst kam am Trinkwasserbrunnen am Mittelfleth kein Wasser mehr, dann lief es eine Weile seicht, nun ist das Wasser wieder abgestellt. Was steckt dahinter?