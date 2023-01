Nach dem Klingeln an der Tür nahm für ein Rentnerpaar das Unheil seinen Lauf. Foto: Archiv up-down up-down Kostbarer Schmuck entwendet Trickdiebstahl in Neuendorf: Mutter bestiehlt mit ihren Kindern (3 und 12) älteres Ehepaar Von Grischa Malchow | 09.01.2023, 16:21 Uhr

Das dreijährige Kind musste angeblich dringend auf die Toilette – so kam eine Trickdiebin in die Wohnung eines 85-Jährigen in Neuendorf. Auch das ältere Kind spielte eine Schlüsselrolle bei dem Beutezug.