Martina's Taxi Taximangel in Glückstadt: Immerhin eine gute Nachricht gibt es bei Krankenfahrten Von Jürgen Kewitz | 10.02.2023, 05:30 Uhr

Eine Lösung des Taxi-Problems in Glückstadt ist nicht in Sicht. Patienten, die per Taxi zum Arzt fahren, können immerhin in finanzieller Hinsicht aufatmen.