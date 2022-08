Vor 31 Jahren hat Suse Winkler angefangen, im Happytown Beachclub zu arbeiten - und nie aufgehört. FOTO: Athanassia Savvas up-down up-down Elbfähre Glückstadt-Wischhafen Anekdoten und Seelsorge: Suse Winkler arbeitet seit 31 Jahren im Happytown Beachclub Von Athanassia Savvas | 18.08.2022, 17:15 Uhr

Die Gegend und die Menschen, die Suse Winkler vor vielen Jahren im Happytown Beachclub an der Elbfähre zum ersten Mal traf, haben es ihr angetan. Sie liebt ihren Job. Doch was macht ihn so besonders?