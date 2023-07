Michael Baudzus begleitete die Summertime-Abendandacht in der St. Urban-Kirche mit Hits von Peter Maffay. Foto: Jürgen Kewitz up-down up-down Termine in den Sommerferien Gottesdienst mit Songs von Peter Maffay? Das bot die Summertime-Andacht in Borsfleth Von Jürgen Kewitz | 28.07.2023, 16:51 Uhr

Auch in diesem Jahr gibt es in Borsfleth wieder Auszeiten mitten in der Woche – der erste von fünf Terminen fand nun statt. Dem ehrenamtlichen Glückstädter Prediger Michael Baudzus begleitete die Predigt musikalisch.