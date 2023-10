Am Ende ging dem am Sonnabend (14. Oktober) über Schleswig-Holstein tosenden Sturmtief Tino dann doch eher als erwartet die Puste aus. Trotzdem reichten die Sturmböen mit knapp 80 Stundenkilometern aus Nordwest am Nachmittag für eine Sturmflut. Diese trat in Glückstadt und Kollmar gegen 16 Uhr mit 1,78 Meter über dem mittleren Hochwasser ein, überflutete das Außenhafengebiet und bescherte der Elbfähre bis 17.30 Uhr eine mehr als dreistündige Zwangspause.

Strandfloh-Personal serviert mit Gummistiefeln

In Kollmar, wo der Hafen nahezu täglich bei Ebbe leerläuft, schwappte das Elbwasser dieses Mal zur Abwechslung über die Kaimauer. Mit der Folge, dass Hafenspaziergänge oder ein Zeitvertreib auf dem Kinderspielplatz quasi ins Wasser fielen und der von der Elbe eingenommene Kiosk „Strandfloh“ nur noch mit Gummistiefeln zu erreichen war. Eine Nutzung der komplett überfluteten Terrassenmöbel war ebenfalls nicht möglich. Was das Verkaufsgeschäft aber nur am Rande beeinträchtigte, denn Pommes oder Currywurst wurden auf Zuruf durch Personal vom Kiosk in Gummistiefeln sozusagen frei Deich zu den dort auf Bänken sitzenden Kunden gebracht.

Der Spielplatz am Strand von Kollmar wurde von der Sturmflut eingenommen. Foto: Jürgen Kewitz Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Größere Schäden dürften dennoch nicht entstanden sein. Auch nicht in Glückstadt, wo lediglich einige mobile Verkehrszeichen beziehungsweise eine Baustellentoilette am Hafen vom Sturm umgeweht wurden. Am Vormittag war die Feuerwehr nach Glückstadt-Butendiek gerufen worden, weil dort bei einem Reihenhaus die Gefahr bestand, dass Dachteile herabstürzen könnten.

Bei weiter nachlassenden Sturmböen fiel das reguläre Hochwasser dann in der Nacht zu Sonntag um 4 Uhr nicht ganz so hoch aus. Bei einem Wasserstand von plus 1,37 Meter fehlten aber nur 13 Zentimeter bis zum Eintritt einer weiteren Sturmflut.