Während der Sturm aus östlicher Richtung am Freitag (20. Oktober) an der Ostseeküste für Hochwasser sorgte, bescherte die Wetterlage an Westküste und Unterelbe ein extremes Niedrigwasser. Die Elbfähre Glückstadt-Wischhafen hatte bereits den ganzen Tag den Betrieb eingestellt. Mit Ebbe am Mittag ging dann selbst an dem eigentlich günstig gelegenen Behördenanleger für die Schiffe von Feuerwehr, Zoll und Wasserschutzpolizei nichts mehr.

„Die Wetterberichte sind heute deutlich besser als vor 30 Jahren und uns ist deshalb von vornherein klar gewesen, dass am Freitag nichts geht“, sagt Tim Kunstmann, Geschäftsführer der FRS-Elbfähre. Er spricht von einer sehr ungewöhnlichen Situation:

„Einer unserer nautischen Mitarbeiter, der schon seit 1980 mit der Elbfähre unterwegs ist, kann sich nicht erinnern, dass es jemals so extrem gewesen ist.“ Tim Kunstmann Geschäftsführer FRS Elbfähre

Bereits am Donnerstagmittag hatte die Elbfähre wegen des Niedrigwassers ihren Betrieb kurzzeitig einstellen müssen, was in Verbindung mit einer längeren Sperrung des Elbtunnels in Hamburg wegen eines Feuers zu langen Wartezeiten führte. Nutzer der Fähre standen zunächst länger als gedacht im Stau und als es dann losgehen sollte, war kaum noch Wasser da und der Fährbetrieb wurde eingestellt.

Es tue ihm leid und es sei bedauerlich, bat Kunstmann um Verständnis. Denn die Sicherheit würde nun einmal vorgehen. „Es machte keinen Sinn, die Fähre noch schnell vollzuladen und loszufahren. Denn womöglich kommen Kunden in Wischhafen dann wegen der extremen Ebbe nicht mehr von Bord“, verdeutlichte der Geschäftsführer. Eine häufiger vorkommende Sorge und stetige Abwägungsfrage für das Personal bei niedrigen Wasserständen in der Elbe. „Wenn unser Mobilitätskonzept mit neuen Fähren und Anlegern auf beiden Seiten schon Realität wäre, hätten wir an beiden Tagen fahren können“, betonte Kunstmann abschließend.

Extremes Niedrigwasser im Außenhafen in Glückstadt: Auch die Boote der Feuerwehr können ihren Anleger nicht mehr verlassen.

Auch der Glückstädter Außenhafen führte gestern Nachmittag deutlich weniger Wasser. So lagen das motorisierte Schlauchboot der Wasserschutzpolizei am Behördenanleger ebenso im Hafenschlick wie die beiden Einsatzboote der Glückstädter Feuerwehr und der Zollkreuzer auf der gegenüberliegenden Hafenseite.