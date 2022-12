Die Sternsinger haben 2022 Bürgervorsteher Krafft-Erik Rohleder vor dem Rathaus besucht. Archivfoto: Jürgen Kewitz up-down up-down Heilige Drei Könige Sternsinger in Glückstadt gesucht Von shz.de | 03.12.2022, 17:42 Uhr

Die Sternsinger sind wieder in Glückstadt unterwegs. Am Sonntag, 8. Januar 2023, bringen sie den Segen in die Haushalte und sammeln Spenden. Schulkinder sind eingeladen, sich daran zu beteiligen.