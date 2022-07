Sie engagieren sich für soziale Projekte: Präsident Stephan Schmult (vorne) mit dem Past-Präsidenten Manfred Lück. FOTO: Herbert Frauen up-down up-down Lions Club Glückstadt Neu-Präsident Stephan Schmult legt Fokus auf Katastrophenhilfe Von Herbert Frauen | 22.07.2022, 05:30 Uhr

In Zeiten von Corona und Ukraine-Krieg ist Hilfe für Menschen in Not besonders wichtig. Die Glückstädter Lions um den neuen Präsidenten Stephan Schmult informieren daher über medizinische Hilfe und Arbeit bei Katastrophen.