Florian Scheppner bereitete im Kellergeschoss alles für den Pumpeinsatz vor. Foto: Jürgen Kewitz up-down up-down Feuerwehr im Einsatz Heftige Starkregenschauer: Straßenabschnitte in Glückstadt überflutet Von Jürgen Kewitz | 11.09.2022, 11:20 Uhr

In mehreren Straßen liefen am Sonnabendnachmittag die Keller voll. Einen Wohnblock in der Königsberger Straße traf es besonders hart.