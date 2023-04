Konzertstücke, Pop- und Filmmusiktitel, Märsche und englische Hymntunes zählen zum Repertoire der St. Stephan Brass Band Hamburg. Foto: St. Stephan Brass Band Hamburg up-down up-down St. Stephan Brass Band Hamburg Brass-Band-Sound in der Stadtkirche in Glückstadt Von shz.de | 27.04.2023, 12:00 Uhr

Die St. Stephan Brass Band Hamburg ist aus einem traditionellen Posaunenchor hervorgegangen und blickt auf eine lange Geschichte zurück. Am 7. Mai wird sie in der Stadtkirche in Glückstadt auftreten.