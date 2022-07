Die Elbfähre zwischen Glückstadt und Wischhafen ist aufgrund der A7-Sperrung noch gefragter als sonst. FOTO: FRS-Elbfähre up-down up-down Sperrung von A7 und Elbtunnel Elbfähre Glückstadt-Wischhafen: „Fahren mit allem, was wir haben“ Von Grischa Malchow | 22.07.2022, 15:37 Uhr

Am Wochenende – und mitten in den Ferien – ist die Autobahn 7 inklusive Elbtunnel in Fahrtrichtung Süden gesperrt. Die Elbfähre Glückstadt-Wischhafen erwartet ein extrem herausforderndes Wochenende.