Bienvenidos al verdadero norte – herzlich willkommen im echten Norden: So haben die Schüler des Detlefsengymnasiums ihren Besuch aus Spanien begrüßt. Foto: Sabina Hoerder up-down up-down Interkultureller Austausch Spanische Austauschschüler am Detlefsengymnasium in Glückstadt Von Sabina Hoerder | 15.12.2022, 08:09 Uhr

Am Detlefsengymnasium in Glückstadt findet ein Schüleraustausch mit einer Schule in Spanien statt. Zwölf Mädchen und Jungen sind aus Torrejón de Ardoz angereist.