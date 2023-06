Mit Musik geht der Umzug durch das Dorf. Foto: Herbert Frauen up-down up-down Projektwoche und Kinderfest „So macht Schule Spaß“: Grundschule Herzhorn feiert und bereitet Klassenzimmer unter freiem Himmel vor Von Herbert Frauen | 25.06.2023, 14:28 Uhr

Es war eine ungewöhnliche Woche an der Herzhorner Schule am Deich: Zunächst stand die Natur bei der Projektwoche im Mittelpunkt, die dann ihren Höhepunkt in einem Kinderfest am Wochenende fand.